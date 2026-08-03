Zürich - Als erster einzelner Fußball-Verband hat Wales öffentlich seine Unterstützung für die von Gianni Infantino beabsichtigte Wiederwahl zum FIFA-Boss im kommenden Jahr entzogen. "Die jüngsten Defizite in den Bereichen verantwortungsvoller Verbandsführung, Entscheidungsprozesse, Führung, Werte, Stakeholder-Management, Kommunikation und Urteilsvermögen haben dazu geführt, dass Herr Infantino das Vertrauen des FAW verloren hat, weiterhin an der Spitze des Weltfußballs zu stehen", zitierte Sky News in England den Walisischen Fußball-Verband FAW.