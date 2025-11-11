Die schnellen und strikten Corona-Beschränkungen in Deutschland im Frühjahr 2020 am Beginn der ersten Pandemiewelle haben aus Sicht des Virologen Christian Drosten zehntausende Leben gerettet. Daran könnten mediale oder politische Zweifel gesät werden, sagte Drosten am Dienstag in Erfurt vor dem Corona-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages. Aber: „Als wissenschaftlicher Sachverständiger habe ich keinerlei Zweifel an dieser Auffassung.“ Drosten war als Sachverständiger vor dem Gremium erschienen.