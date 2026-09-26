Drohungen und Faustschlag: Streit unter Kollegen im Auto eskaliert auf Rastplatz

Memmingen (dpa/lby) - Ein Streit unter Arbeitskollegen ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 bei Memmingen eskaliert. Zwei der drei Mitfahrer im Alter von 21 bis 32 Jahren gerieten am Freitag während der Fahrt in einen hitzigen Streit, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Fahrer steuerte daraufhin auf den Parkplatz. Dort drohte einer der beiden seinen Kollegen erst mit einer Bierflasche, dann mit einem Cuttermesser.