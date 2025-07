Erfurt (dpa/th) - Ein Mann ist in einem Erfurter Park beklaut worden - und anschließend selbst im Gefängnis gelandet. Der 28-Jährige alarmierte die Polizei nach deren Angaben, weil Unbekannte ihn bedroht und um sein Handy gebracht hatten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann selbst mehrere Haftbefehle vorlagen. Er wurde am Freitagabend in ein Gefängnis gebracht.