Droht das Aus?: Harzer Schmalspurbahnen brauchen Millionen für Sanierung

Wernigerode/Nordhausen - Das Streckennetz und die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) müssen umfassend saniert werden. Dafür ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein dreistelliger Millionenbetrag nötig. Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski (CDU) wollte sich zur möglichen Investitionssumme nach einer Sitzung des Gremiums nicht äußern, bestätigte jedoch einen großen Investitionsbedarf. Sollte es keine Mittel von den Ländern geben, "steht die Existenz der HSB möglicherweise infrage", sagte Balcerowski.