Droht das Aus?: Harzer Schmalspurbahnen brauchen Millionen für Sanierung

Entlassungen drohen nicht

Beteiligt an den Gesprächen sind auch die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen. Allein das Land Sachsen-Anhalt hatte im vergangenen Jahr rund 15 Millionen Euro für den Verkehrsvertrag und die Infrastrukturkosten gezahlt. Wegen der finanziellen Probleme hatte das Land nach Angaben des Infrastrukturministeriums für die Jahre 2024 und 2025 dann noch einmal mehr als acht Millionen Euro an Unterstützung zugesagt. Hintergrund sind nach Ministeriumsangaben stark gestiegene Kosten für Energie, Personal und die historischen Fahrzeuge.