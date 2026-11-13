Drohnenhersteller: Generalstaatsanwalt ermittelt nach Cyberattacke auf Quantum

Bamberg/Gilching - Nach einem Cyberangriff auf den Drohnenhersteller Quantum Systems ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gegen Unbekannt. Das sagte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage. Diese strafrechtlichen Ermittlungen werden von der in Bamberg angesiedelten Zentralstelle Cybercrime zusammen mit dem bayerischen Landeskriminalamt geführt. Quantum Systems beliefert die ukrainischen Streitkräfte im Abwehrkrieg gegen Russland. Das in Gilching vor den Toren Münchens ansässige Unternehmen stellt Aufklärungs- und Abfangdrohnen her. Mit einer Bewertung von sieben Milliarden Euro zählt Quantum zu den wertvollsten deutschen Jungunternehmen.