Drohnenhersteller: Generalstaatsanwalt ermittelt nach Cyberattacke auf Quantum

Sicherheitsbehörden und Spionageabwehr eingeschaltet

Quantum hatte die Attacke am Donnerstagabend auf seiner Webseite publik gemacht und auch mitgeteilt, die "zuständigen Behörden" informiert zu haben. Worauf die Täter zielten, teilte das Unternehmen nicht mit - einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge handelte es sich um Schadsoftware auf einem Server für Updates. Untersucht wird die Cyberattacke demnach auch von Verfassungsschutz, dem Bundeswehr-Geheimdienst MAD und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Thema ist die Hackerattacke auch im bayerischen Innenministerium und für die Sicherheitsbehörden im Freistaat, wie Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) sagte.