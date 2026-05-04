Drohnenabwehrzentrum: Polizei intensiviert Kampf um Bayerns Lufthoheit

Erding (dpa/lby) - Bayerns Polizei hat sich für den immer wichtigeren Kampf gegen Drohnen mit einem eigenen Drohnenkompetenz- und Abwehrzentrum (DKAZ) neu aufgestellt. Doch was genau steckt hinter der neuen Organisationseinheit mit Sitz in Erding? "Neue Herausforderungen erfordern neue Maßnahmen", fasst es Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Eröffnung des Zentrums zusammen und betont, dass sich Bayern auch von Drohnen nicht einschüchtern lasse. Doch braucht es das überhaupt noch, denn zumindest öffentlich bekanntgeworden sind Drohnensichtungen in den vergangenen Wochen und Monaten in Bayern nicht.