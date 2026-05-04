Drohnenabwehrzentrum in Erding: Bayerns Polizei geht neu auf Drohnenjagd

Im vergangenen September und Oktober hatten sich in Europa, Deutschland und auch in Bayern Ereignisse mit Drohnensichtungen rund um Kasernen, Flughäfen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur ereignet. In fünf Fällen ereigneten sich Vorfälle an bayerischen Flughäfen, landesweit wurden bis zum 25. September in Bayern 22 Fällen registriert. Seither ist es aber wieder deutlich ruhiger geworden - dies hat aber auch damit zu tun, dass aus Gründen der inneren Sicherheit, keine Einsatzzahlen und Details mehr von den Behörden veröffentlicht werden.