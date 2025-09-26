Drohnenabwehr Sind Deutschlands Flughäfen vor Drohnen geschützt?

Wie sind die Flughäfen derzeit geschützt?

Für die Drohnenabwehr an Flughäfen ist in der Regel die Bundespolizei zuständig, im übrigen Land ist es die Landespolizei. Ebenfalls involviert sind in die Beurteilung an den Verkehrsflughäfen die Deutsche Flugsicherung (DFS), der Flugplatzbetreiber und die Landesluftsicherheitsbehörden. Die Flughäfen selbst dürfen nicht beurteilen, ob eine Drohne von einem Hobby-Piloten gesteuert wird oder ob es sich um eine hybride Bedrohung handelt. Vom Innenministerium in München hieß es zudem, grundsätzlich werde bei jeder Drohnensichtung eine mögliche Strafbarkeit geprüft.

In der Praxis - das zeigten auch die Vorfälle in Kopenhagen - ist es aber alles andere als einfach, Drohnen vom Himmel zu holen. Aus einsatztaktischen Erwägungen könnten keine detaillierteren Angaben zu den eingesetzten Systemen gemacht werden, hieß es von der Bundespolizei. Möglich sind elektromagnetische Impulse, die Störung von Funkverbindungen oder physische Einwirkung auf Drohnen etwa durch Fangnetze.

Der Flughafenverband ADV fordert von der Politik eine gesetzlich gesicherte, staatliche Finanzierung von Systemen zur Drohnenerkennung und Abwehr. Der Schutz der Flughäfen sei eine hoheitliche Aufgabe und bedürfe modernster Technik und klarer Strukturen. Die Nachfrage nach technischer Ausrüstung zur Bekämpfung von Drohnen sei riesig, sagte Kraschansky. Vorrangig würden aktuell europäische Staaten mit Systemen beliefert, die zivile, selbstgebaute oder militärische Drohnen entdecken und abwehren könnten. Es werde an vielen Stellen inzwischen etwas getan. Der Nachholbedarf sei immens.