Drohnen und Scharfschützen Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen

Washington - Der von US-Präsident Donald Trump geplante riesige Triumphbogen in Washington soll nach Angaben des Republikaners auch als Militärstützpunkt dienen. Dort könnten viele Drohnen gelagert und bei Bedarf rasch eingesetzt werden, zudem ließen sich dort Scharfschützen postieren, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch könnten in dem Komplex große Mengen Munition für die Scharfschützen gelagert werden. "Es wird in der ganzen Welt keine solche Einrichtung geben", schrieb Trump weiter.