Drohnen und Scharfschützen Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen

Neuer Ballsaal soll ebenfalls der nationalen Sicherheit dienen

Auch bei einem anderen von Trump vorangetriebenen Projekt, dem Bau eines riesigen Ballsaals am Weißen Haus, gab der Präsident nach Rückschlägen vor Gericht an, dass es sich eigentlich um ein Vorhaben handle, das für das Militär und die nationale Sicherheit wichtig sei. Bei solchen Projekten hat der Präsident freiere Hand - und könnte der Justiz womöglich ein Schnippchen schlagen. Um dem Ballsaal Platz zu machen, wurde der historische Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen. Der Neubau läuft bereits auf Hochtouren.