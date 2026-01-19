Immer wieder hören wir von Pilotprojekten, mit denen der Transport kleiner Päckchen – etwa Blutproben oder Medikamente – mit Drohnen in großen Städten erprobt wird. Auf die Erfahrungen mit ähnlichen Transporten in einer ganz anderen Branche greift dabei niemand zurück: Die kleinen Fluggeräte werden nämlich schon längst genutzt, um Handys oder Drogen in Justizvollzugsanstalten zu bringen. Früher wurden solche Dinge einfach über die Mauer geworfen, jetzt regiert Hightech. Von wegen, die klassische Feile, die im Brot eingebacken wurde...