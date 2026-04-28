Starke Trefferquote – und das an einem Sonntagmorgen: Rund 60 Frauen und Männer von insgesamt 177 in der Kreisjägerschaft Schmalkalden organisierten Mitgliedern sind zur Jahreshauptversammlung ins Seligenthaler Heimateck gekommen. Jagdlich gibt es derzeit freilich nicht viel zu tun, die Waffen stehen zumeist im Schrank, die allermeisten Wildtiere genießen Schonung. Für den Vorstand um Thomas Fleischmann, Marco Wagner, Klaus Günther, Andre Zeisberger und den Vorsitzenden Harry König eine gute Zeit Bilanz zu ziehen. Dass auch noch der Vorsitzende des Landesjagdverbandes Frank Herrmann vorbeischaute, sorgte für einen weiteren Stimmungsaufheller an einem ohnehin schon sonnigen Vormittag.