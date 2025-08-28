Mithilfe von zusätzlichem Geld des Landes wollen die Thüringer Sozialdemokraten die bereits rollende Welle von Kindergartenschließungen im Freistaat zumindest eindämmen. Ein Konzeptpapier der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag sehe unter anderem zusätzliche Zahlungen für kleine und kleinste Kindergärten im ländlichen Raum vor, sagt der bildungspolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Matthias Hey, am Donnerstag in Erfurt. Die Fraktion nennt das Papier eine „Sicherheitsgarantie für Thüringer Kindergärten“. Außerdem sollen nach den Vorstellungen der SPD zusätzliches Landesmittel zur Verfügung gestellt werden, um Kindergärten so umzubauen, dass dort in den nächsten Jahren nicht nur Kinder betreut, sondern zum Beispiel auch Eltern-Kind-Zentren aufgebaut werden können. Auch eine teilweise Nutzung von Kindergärten etwa als Dorfbibliothek sei aus seiner Sicht möglich, sagte Hey.