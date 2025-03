Drohender Handelskrieg: Zollstreit: EU-Drohungen gegen US-Digitalbranche

Der SPD-Politiker verwies dabei auf die riesigen Nutzerzahlen von US-Diensten in der EU. "Amerikanische Digitalunternehmen haben in Europa mehr Kunden als die USA Einwohner haben", sagte er. "Wir müssen diese Fakten auf den Tisch bringen, in der Hoffnung, dass wir am Ende zu einem Verhandlungsergebnis kommen. Es sollte klar sein, dass die Vorteile von Verhandlungen die angeblichen Vorteile von Zöllen bei weitem überwiegen."