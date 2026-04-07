Frankfurt/Main - Die Commerzbank beharrt im Übernahmeringen mit ihrem Großaktionär Unicredit auf ihrer Eigenständigkeit und will Anfang Mai neue Finanzziele verkünden. Auf Grundlage der jüngsten Verlautbarungen der italienischen Großbank sei "eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank aktuell nicht erkennbar", teilte der Frankfurter Dax-Konzern mit. Die Commerzbank werde wie angekündigt mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen für das erste Quartal am 8. Mai eine Anhebung ihrer Finanzziele kommunizieren.