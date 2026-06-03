Herr Giesder, wenn Sie nachts an das Schulnetz im Landkreis Schmalkalden-Meiningen denken: Raubt Ihnen das den Schlaf?
Drohende Schließungen Welche Schulen haben Zukunft, Herr Giesder?
Marko Hildebrand-Schönherr 03.06.2026 - 14:00 Uhr
Im Kreis Schmalkalden-Meiningen drohen Schulschließungen: Ausschusschef Fabian Giesder spricht von „Einbrüchen“ bei Schülerzahlen und fordert mutige Entscheidungen.
Herr Giesder, wenn Sie nachts an das Schulnetz im Landkreis Schmalkalden-Meiningen denken: Raubt Ihnen das den Schlaf?