"Keine Rezession herbeireden"

Menne warnte vor zu viel Schwarzmalerei. "Wir sind in Deutschland gut darin, Katastrophen an die Wand zu malen. Wir sollten keine herbeireden." Der Standort werde in den USA differenziert betrachtet. "Wir haben einige große Investments hierzulande gesehen, und als Absatzmarkt bleibt Deutschland wichtig." Die Steuerlast in Deutschland und vor allem die teure Energie sähen Amerikaner seit Jahren aber kritisch.