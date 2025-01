«Drohende Gefahr»: Darf Bayerns Polizei zu viel? Streit um Regeln vor Gericht

Was ist das Polizeiaufgabengesetz?

Das PAG regelt, was die bayerische Polizei tun darf, um Gefahren zu verhindern - also bevor eine Straftat begangen werden kann. Das ist Ländersache. Was Polizistinnen und Polizisten zur Aufklärung von Verbrechen tun dürfen, ist in anderen Gesetzen und bundesweit einheitlich geregelt.