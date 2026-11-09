Drohende Amtsenthebung: US-Repräsentantenhaus behandelt Amtsenthebung Hegseths

Washington - Im US-Repräsentantenhaus ist ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt worden. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie verlas im Plenarsaal Vorwürfe gegen den Minister wegen dessen Vorgehen im Iran-Krieg. Streitkräfte seien in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik entsandt worden, obwohl der Kongress keine Ermächtigung erteilt habe. Massie legt sich regelmäßig mit US-Präsident Donald Trump an, obwohl sie beide Republikaner sind.