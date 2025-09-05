Drognitz unter Schock Großfeuer zerstört mehrere Gebäude

Ein verheerender Brand in der Ortsmitte von Drognitz, einer Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, beschäftigt in der Nacht zum Freitag weit über 100 Feuerwehrleute.
„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konzentrierte sich die Feuerwehr zunächst darauf, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dennoch griff das Feuer im Verlauf auf insgesamt drei Wohnhäuser, die zugehörigen Grundstücke und Scheunen, die sich auf den Höfen befanden, über. Glücklicherweise wurden keine Bewohner verletzt. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten Einschätzungen erheblich und beläuft sich auf schätzungsweise eine Million Euro.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden in alle Richtungen geführt. Wann der zuständige Brandursachenermittler den Brandort betreten kann, ist derzeit unklar. Grund dafür sind die noch andauernden Löscharbeiten sowie eine mögliche Einsturzgefahr. „Ob ein nicht unerhebliches Gewitter in der zurückliegenden Nacht mit dem Brand in Zusammenhang steht, kann momentan weder ausgeschlossen noch bestätigt werden“, meldet die Polizei.
Die 18 Personen, die momentan nicht in ihre Häuser zurückkönnen, werden durch Vertreter der Gemeinde Drognitz betreut. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672- 417 1464 zu melden.