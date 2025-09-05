Drognitz unter Schock Großfeuer zerstört mehrere Gebäude

Drei Wohnhäuser betroffen

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konzentrierte sich die Feuerwehr zunächst darauf, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dennoch griff das Feuer im Verlauf auf insgesamt drei Wohnhäuser, die zugehörigen Grundstücke und Scheunen, die sich auf den Höfen befanden, über. Glücklicherweise wurden keine Bewohner verletzt. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten Einschätzungen erheblich und beläuft sich auf schätzungsweise eine Million Euro.