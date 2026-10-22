Drogeriemarktkette Müller-Gründer will im 95. Lebensjahr immer noch arbeiten

Vom Salon zur Kette

Der gelernte Friseur richtete 1953 nach Firmenangaben in der elterlichen Wohnung im bayerischen Unterfahlheim bei Ulm seinen ersten Salon ein, den er später nach Neu-Ulm verlegte. 1966 kam er demnach auf die Idee, im Salon auch Kosmetik und Drogerieartikel anzubieten. 1969 brachte Müller den Angaben zufolge von einer Rundreise durch Kanada und die USA die Idee von Drugstores mit Waren des täglichen Bedarfs und von großen SB-Warenhäusern mit. 1973 eröffnete er demnach in Ulm schließlich seinen ersten reinen Drogeriemarkt.