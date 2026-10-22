Drogeriemarktkette Müller-Gründer will im 95. Lebensjahr immer noch arbeiten

Ulm - In seinem 95. Lebensjahr möchte Erwin Müller weiter die Geschicke seiner Drogeriemarktkette mitbestimmen. Der Gründer gibt dafür allerdings einen Teil seiner Führungsverantwortung ab: Sascha Zahner wird neben ihm Geschäftsführer der Müller Handelsgruppe, wie das Unternehmen aus Ulm mitteilte. Mit Zahner hole sich der Gründer ein langjähriges und bewährtes Mitglied der Geschäftsleitung an seine Seite. Müller sei bisher alleiniger Geschäftsführer gewesen. Im September ist er 94 Jahre alt geworden.