Drogerieangebot Augenscreening und Hautanalyse bei dm - Kritik und Skepsis

Ein Problem sieht er auch beim individuellen Umgang mit möglichen Patienten und Patientinnen. Deren Bedarf müsste vorab geklärt werden. Dazu zählt nach seinen Ausführungen, wie jemand mit einer womöglich kritischen Diagnose umgeht, ob er sie überhaupt wissen möchte. Eine weitere Frage sei, wie valide die Ergebnisse sind. "Was da rauskommt, muss stimmen", betont Grieble.

Sein Rat: "Je gesundheitsrelevanter eine Thematik ist, desto mehr ist sie beim Arzt angesiedelt." Die Frage, ob für die eigene Haut die frei verkäufliche Creme A oder B besser ist, sei in der Regel nicht mit Gesundheitsrisiken verbunden. Eine Krebsdiagnose "ist aber nichts, das man en passant machen kann".

Planen andere Drogerieketten ähnliches?

So weit wie dm gehen andere Drogeriemarktketten in Deutschland nicht. Der Handelskonzern Müller hatte im Juli mitgeteilt, "als Antwort auf den Megatrend Gesundheit" eine "Gesundheitswelt" als Shop-in-Shop-Konzept einzuführen. Auf bis zu 120 Quadratmetern Verkaufsfläche solle ein Sortiment rund um Themen wie Apothekenkosmetik, Naturheilkunde und Nahrungsergänzung zusammengestellt werden. Samt Beratungstischen und KI-basiertem Beratungstool mit interaktivem Chat und Produktempfehlungen.

Rossmann teilte auf Anfrage lediglich mit, alle Entwicklungen im Bereich Gesundheitsleistungen sehr aufmerksam zu beobachten. "Zu möglichen zukünftigen Maßnahmen oder Planungen geben wir jedoch keine Auskunft."