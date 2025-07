Das Bad Salzunger Wohngebiet An den Beeten hat ein neues Geschäft: Die Filiale des Großdrogisten Rossmann öffnete am Samstag erstmals ihre Türen. Und sogleich haben zahlreiche Einkäufer an der Ecke Untere Beete/Clara-Zetkin-Straße vorbeigeschaut. Auch Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler), der langjährige Stadtrat – und bei den Verhandlungen über den Drogerieneubau mit federführend – Dieter Meinel sowie Jennifer Döhrer von der Wirtschaftsförderung der Kreisstadt waren zugegen und drehten mit dem Rossmann-Projektentwickler Joe Streiber eine Runde in der neuen Filiale.