Drogentod im Pool Matthew Perrys Tod - "Ketamin-Königin" will Schuld einräumen

Neun Anklagepunkte lagen gegen die Dealerin vor. Im Gegenzug für ihr Schuldbekenntnis lässt die Staatsanwaltschaft nun einige Vorwürfe sowie das Verfahren fallen. In den kommenden Monaten werde sie formell auf schuldig plädieren und dann das Strafmaß für ihre Taten erhalten, hieß es. Die Frau muss mit einer hohen Strafe rechnen, im Höchstfall drohen 65 Jahre Haft. Bei der 42-Jährigen, die einen amerikanischen und einen britischen Pass besitzt, kommen weitere Umstände erschwerend hinzu. Sie gab zu, im Jahr 2019 einer Frau vier Fläschchen Ketamin verkauft zu haben, das Opfer starb wenige Stunden später an einer Überdosis.