In großen Kisten sollen die Drogen aus den Niederlanden in Thüringen angeliefert worden sein – von acht Kilo Methamphetamin allein in einer von mehreren Chargen und Zehntausenden Ecstasy-Pillen ist am Landgericht Meiningen die Rede. Die – oder zumindest eine – Verteilstation soll eine Bar in Sonneberg gewesen sein, die im Mai 2025 in einer länderübergreifenden Razzia durchsucht wurde. Es gab Festnahmen; gegen einige Beteiligte wird, auch in Bayern, noch ermittelt, manche sind in Haft.