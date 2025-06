Drogenschmuggel: Sechs Festnahmen nach Fund von 3,6 Tonnen Kokain in England

Hamburg - Nach der Sicherstellung von 3.600 Kilogramm Kokain in Großbritannien hat die Hamburger Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen. Das Rauschgift sei am Donnerstag vergangener Woche im Hafen von Southampton zwischen Bananen in einem Kühlcontainer gefunden worden, teilte eine Sprecherin der Polizei Hamburg mit. Der Container sei auf dem Schiff geblieben. Nach der Ankunft in Hamburg hätten die Tatverdächtigen den Behälter mit einem Lastwagen in eine Lagerhalle nach Winsen/Luhe (Kreis Harburg/Niedersachsen) gebracht. Dort sollte das Kokain, das laut Polizei einen Marktwert von rund 90 Millionen Euro hatte, geborgen werden.