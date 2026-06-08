Drogenschmuggel: Polnische Polizei entdeckt eine Tonne Heroin

Danzig - Im Kampf gegen Drogenschmuggler ist der polnischen Polizei nach eigenen Angaben der größte Schlag der vergangenen Jahre gelungen. Mehr als eine Tonne Heroin im geschätzten Marktwert von 220 Millionen Zloty (51,8 Millionen Euro) sei in der Ostseehafenstadt Gdynia bei Danzig sichergestellt worden, meldete die Nachrichtenagentur PAP. "Das ist die größte Operation dieser Art in mehr als zehn Jahren", sagte Innenminister Marcin Kierwinski vor Journalisten.