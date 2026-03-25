Bis zu 25 Gramm Cannabis dürfen in der Öffentlichkeit mitgeführt werden.

Zu Hause sind bis zu 50 Gramm erlaubt.

Privater Anbau von bis zu drei Pflanzen pro Erwachsenem ist gestattet.

Seit dem 1. Juli 2024 sind nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern zugelassen, diese dürfen Cannabis gemeinschaftlich anbauen und ausschließlich an Mitglieder abgeben.

Konsum ist verboten in der Nähe von Schulen, Spielplätzen, Sportstätten und Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Wie soll die Polizei Kleindealer erkennen?

Der BKA-Chef benennt mehrere Punkte, die aus polizeilicher Sicht problematisch seien. Er sagt, die Grenzen für den legalen Besitz seien zu hoch. "Es ist schwer, den Kleindealer noch zu erkennen, wenn der Besitz von 25 Gramm in der Tasche und 50 Gramm zu Hause erlaubt ist", sagt Münch. Unter dem Strich steht für ihn fest: "Cannabis ist nach wie vor eine lukrative Einnahmequelle für Kriminelle - aber wir haben es schwerer, bestimmte Delikte zu verfolgen und auch sie zu erkennen."