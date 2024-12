Kokain-Pakete im Meer

In den vergangenen Monaten wurden an Nord- und Ostseestränden mehrfach Pakete mit Kokain gefunden. Auf Föhr, Amrum und Sylt wurden Pakete mit zusammen 175 Kilo Rauschgift angespült, in Heiligenhafen an der Ostsee im Juli 20 Kilo. Ob die Funde ein Hinweis darauf sind, dass sich die Drogenkartelle wegen der schärferen Kontrollen in den Häfen andere Schmuggelwege suchen, wollte der Sprecher des Zollfahndungsamts, Andreas Thaysen, nicht sagen.