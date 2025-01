München (dpa/lby) - Kiloweise Ecstasy, tausende LSD-Trips - aus seinem Zimmer in der mütterlichen Wohnung hat ein junger Mann einen schwunghaften Handel mit Drogen betrieben. Das Landgericht München I verurteilte den 21-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Zugleich ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte.