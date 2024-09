Das Kokain war in Bananenkisten in einem Seecontainer versteckt. Als der Lastwagen mit dem Container vom Terminal Altenwerder zur Containerprüfanlage fahren sollte, wich der Lastwagenfahrer von der Route ab und stoppte in einer Lagerhalle auf dem Hinterhof einer Spedition. Dort wollten die Kriminellen die Drogen gegen Bananen austauschen.