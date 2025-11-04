Freilassing (dpa/lby) - Mit mehr als einem Kilogramm Kokain im Koffer haben Grenzpolizisten einen Mann in einem Zug in Oberbayern erwischt. Der mutmaßliche Drogenschmuggler kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Schleierfahnder hatten den 47-Jährigen und andere Reisende am 31. Oktober nachts in einem Intercity auf der Strecke zwischen Rosenheim und Salzburg bei Freilassing kontrolliert. Wohin der Mann mit den Drogen wollte, wurde nicht mitgeteilt.