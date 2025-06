Das LKA zählte demnach im vorigen Jahr 3.972 Verstöße im Zusammenhang mit Kokain in Bayern. Das sind erkennbar mehr als in den beiden Jahren zuvor: 3.638 (2023) und 2.560 (2022). Die Verfügbarkeit von Kokain habe im Freistaat "außerordentlich zugenommen". Die Rauschgift-Ermittler vermuten, dass die Zahl der Konsumenten in ähnlichem Maße gestiegen ist.