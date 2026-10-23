Drogenkriminalität: Drei mutmaßliche Drogenhändler in Schwaben gefasst

Günzburg - Die Polizei hat in Schwaben drei mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Sie sollen mit Kokain und Amphetamin im Kilogrammbereich gehandelt haben, wie die Polizei mitteilte. Bei Durchsuchungen nahmen Beamte mehrere Mobiltelefone, Datenträger und Dopingmittel mit. Zudem wurde Vermögen im mittleren sechsstelligen Bereich vorläufig gesichert, das womöglich durch kriminelle Machenschaften erlangt wurde.