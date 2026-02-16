 
Drogenkriminalität 35-Jähriger mit Heroin und Kokain am Bahnhof geschnappt

Im Zug nach Sachsen-Anhalt klickten die Handschellen in Oberfranken: Wie ein 35-Jähriger mit Drogen im Gepäck und versteckten Folienplomben am Bahnhof Marktredwitz gestoppt wurde.

Die Polizei machte am Bahnhof Marktredwitz einen Drogenfund und nahm einen 35-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Marktredwitz (dpa/lby) - Die Kriminalpolizei hat in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen und Heroin sowie Kokain sichergestellt. Der 35-jährige Mann wurde am Bahnhof gefasst, wie die Polizei mitteilte.

Er war ins Visier der Ermittler geraten, da er im Verdacht steht, größere Mengen Heroin und Kokain aus Norddeutschland zu beschaffen und im Raum Weiden zu verkaufen. Mit dem Zug war er von Weiden auf dem Weg nach Halle an der Saale. In Marktredwitz nutzten die Beamten einen Umstieg, um zuzugreifen. Bei der Kontrolle fanden sie den Angaben nach sechs Folienplomben in seiner Unterhose. Fünf davon enthielten insgesamt rund 20 Gramm Heroin, eine weitere eine geringe Menge Kokain.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.