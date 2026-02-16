Drogenkriminalität: 35-Jähriger mit Heroin und Kokain am Bahnhof geschnappt

Er war ins Visier der Ermittler geraten, da er im Verdacht steht, größere Mengen Heroin und Kokain aus Norddeutschland zu beschaffen und im Raum Weiden zu verkaufen. Mit dem Zug war er von Weiden auf dem Weg nach Halle an der Saale. In Marktredwitz nutzten die Beamten einen Umstieg, um zuzugreifen. Bei der Kontrolle fanden sie den Angaben nach sechs Folienplomben in seiner Unterhose. Fünf davon enthielten insgesamt rund 20 Gramm Heroin, eine weitere eine geringe Menge Kokain.