Erfurt (dpa/th) - Im Prozess um Drogengeschäfte im Umfeld der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta ist am Landgericht Erfurt ein Urteil gefallen. Der aus Italien stammende Angeklagte wurde wegen Drogenhandels unter anderem mit Kokain zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von mehr als 13 Jahren verlangt. Eine Verurteilung wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung habe es nicht gegeben, so der Sprecher.