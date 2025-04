Straubing (dpa/lby) - Bei einer Razzia gegen Drogenhändler hat die Polizei in Niederbayern zehn Personen festgenommen. Wie die Beamten berichteten, sollen gegen acht Verdächtige Haftbefehle beantragt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Beschuldigte, die zwischen 17 und 21 Jahre alt sind, in einem Lokal in Straubing seit längerer Zeit mit Kokain handeln. Deswegen seien in einer koordinierten Aktion acht Wohnungen in Straubing sowie in Bogen durchsucht worden. Dabei wurden laut Polizei 700 Gramm Kokain sowie mehrere Zehntausend Euro in bar sichergestellt.