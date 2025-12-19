Ein Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei stoppt den Drogenfluss auf regionalen Festivals. Die Tatverdächtigen sollen dort Kokain mit massivem Gewinn in der nördlichen Oberpfalz verkauft haben.
Die Gruppe soll Kokain teils bis zur dreifachen Menge gestreckt und für bis zu 100 Euro pro Gramm an die regionale Partyszene und auf Musikfestivals in der nördlichen Oberpfalz verkauft haben.
Den ersten Zugriff gab es den Angaben zufolge bereits vor zwei Wochen, als ein 26-Jähriger und ein 33-Jähriger bei der Rückreise von einer Beschaffungsfahrt aus Köln auf der A93 gestoppt wurden. Im Wagen fanden die Beamten demnach eine erhebliche Menge Kokain und Bargeld.
Bei einer groß angelegten Folgeaktion mit knapp 80 Einsatzkräften wurden sieben Objekte in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth durchsucht, wie es weiter hieß. Dabei wurden zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 26 und 30 Jahren verhaftet, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen. Ein weiterer 26-Jähriger wurde den Polizeiangaben zufolge vorläufig festgenommen, inzwischen befinden sie sich wieder auf freien Fuß.
Die Polizei stellte zahlreiche Datenträger sicher, deren Auswertung noch andauert. Die Ermittler sprachen von einem "sehr großen Erfolg".