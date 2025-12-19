Bei einer groß angelegten Folgeaktion mit knapp 80 Einsatzkräften wurden sieben Objekte in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth durchsucht, wie es weiter hieß. Dabei wurden zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 26 und 30 Jahren verhaftet, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen. Ein weiterer 26-Jähriger wurde den Polizeiangaben zufolge vorläufig festgenommen, inzwischen befinden sie sich wieder auf freien Fuß.