Drogenhandel im Darknet: Anklage gegen mutmaßlichen Betreiber von Drogen-Plattform

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Millionen von Pillen und Hunderte Liter an Kokain, Fentanyl, Heroin oder Crystal Meth: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen den mutmaßlichen Betreiber des Darknet-Marktplatzes "Archetyp Market" erhoben. Auf der Plattform sollen bis zu ihrer Abschaltung im Jahr 2025 unter anderem Drogen, Cannabisprodukte, neue psychoaktive Stoffe und Arzneimittel gehandelt worden sein, wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte. Demnach soll der 31-jährige Angeklagte der Gründer und Administrator des Marktplatzes gewesen sein.