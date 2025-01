Schmuggel als Dauerthema

An der dänischen Nordseeküste war 2013 Kokain im Schwarzmarktwert von drei Millionen Euro angeschwemmt worden. Die Kokain-Pakete mit 80 Kilogramm der Droge waren in Rucksäcken verpackt. Zuletzt gab es auch Funde an der Ostsee, wie im Sommer 2024 am Strand von Heiligenhafen in Schleswig-Holstein.