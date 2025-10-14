bSchon wieder hat die Polizei einen E-Scooter-Fahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, fuhr ein 39-Jähriger am Montagabend auf der Längwitzer Straße in Arnstadt mit seinem E-Scooter, obwohl er nicht fahrtauglich war. Ein Drogentest bei einer Verkehrskontrolle reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin sowie Cannabis. Die Polizisten ordneten also eine Blutentnahme im Krankenhaus an und verbaten die Weiterfahrt mit dem Roller. Der 39-Jährige hat nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals.