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Drogenfahndung Drei Kilo Kokain auf A3 gefunden - 42-Jähriger in U-Haft

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 3 stoßen Fahnder nicht nur auf mehrere Kilogramm Kokain. Was sie noch fanden und was noch bekannt ist.

Drogenfahndung: Drei Kilo Kokain auf A3 gefunden - 42-Jähriger in U-Haft
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Die Fahnder finden nicht nur Kokain. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Passau (dpa/lby) - Fahnder haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 bei Passau rund drei Kilogramm Kokain sichergestellt. Ein 42-Jähriger sitzt nach Angaben der Polizei inzwischen in Untersuchungshaft.

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Demnach kontrollierten Beamte am Dienstagmorgen auf einer Rastanlage den Wagen des 42-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden sie im Kofferraum und im Fahrgastraum drei Blöcke, bei denen es sich nach einer Überprüfung um Kokain gehandelt habe. Außerdem stellten die Beamten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sicher. Ein Zusammenhang mit dem Drogenhandel könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und noch am selben Tag einem Richter vorgeführt. Dieser setzte einen Haftbefehl in Vollzug. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt.