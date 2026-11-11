Drogenfahndung: Drei Kilo Kokain auf A3 gefunden - 42-Jähriger in U-Haft

Demnach kontrollierten Beamte am Dienstagmorgen auf einer Rastanlage den Wagen des 42-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden sie im Kofferraum und im Fahrgastraum drei Blöcke, bei denen es sich nach einer Überprüfung um Kokain gehandelt habe. Außerdem stellten die Beamten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sicher. Ein Zusammenhang mit dem Drogenhandel könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.