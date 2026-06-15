Drogendeal geplatzt: Polizei schnappt mutmaßliche Kokaindealer bei Übergabe

Geretsried (dpa/lby) - Ermittler haben drei Männer bei einem Kokaindeal auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Beamten griffen bei der geplanten Übergabe am Dienstag in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) zu und legten den Männern Handschellen an, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren im Norden von München einem 28-Jährigen ein halbes Kilo Kokain verkaufen wollen.