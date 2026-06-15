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  4. Polizei schnappt mutmaßliche Kokaindealer bei Übergabe

Drogendeal geplatzt Polizei schnappt mutmaßliche Kokaindealer bei Übergabe

Zwei junge Männer wollen einem anderen Mann ein halbes Kilo Kokain verkaufen. Doch aus dem Geschäft wird nichts. Die Polizei steht schon bereit.

Drogendeal geplatzt: Polizei schnappt mutmaßliche Kokaindealer bei Übergabe
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Beamte legen allen drei Männern Handschellen an. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Geretsried (dpa/lby) - Ermittler haben drei Männer bei einem Kokaindeal auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Beamten griffen bei der geplanten Übergabe am Dienstag in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) zu und legten den Männern Handschellen an, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren im Norden von München einem 28-Jährigen ein halbes Kilo Kokain verkaufen wollen. 

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Ein Richter erließ den Angaben nach einen Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer. Er soll nun in Untersuchungshaft sitzen. Die anderen beiden Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.