Dabei stellten die Beamten neben den "ungewohnt ertragreichen" 36 Pflanzen unter anderem auch rund 4.500 Gramm abgepacktes Marihuana, 700 Gramm Amphetamine, rund 4.000 Euro Bargeld sowie verschiedene Waffen sicher. Der beschuldigte 44-Jährige sei darüber hinaus auch in anderen Bereichen geschäftstüchtig gewesen, hieß es weiter. So stießen die Beamten bei der Kontrolle des Grundstücks zugleich auf eine Schnapsbrennanlage. Der Mann, der nach einer Verurteilung auf Bewährung war, sitzt derzeit in Untersuchungshaft.