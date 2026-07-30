Bad Tölz (dpa/lby) - Nach der Durchsuchung seiner Wohnung sitzt ein mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung fanden die Beamten Amphetamine, eine Aufzuchtstation für Cannabis sowie zahlreiche Waffen und verbotene Gegenstände, wie die Polizei mitteilte. Er sei nach der Durchsuchung in Bad Tölz am Dienstag festgenommen worden. Am Mittwoch sei dann Haftbefehl gegen den 44-Jährigen ergangen und er sei in eine Justizvollzugsanstalt gekommen.