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  4. Mann fährt unter Drogen mit geladener C02-Pistole Auto

Drogen und Waffen gefunden Mann fährt unter Drogen mit geladener C02-Pistole Auto

Bei der Verkehrskontrolle finden die Beamten neben einer geladenen Waffe auch Drogen. Woher der Mann die Drogen hat und was ihn jetzt erwartet.

Drogen und Waffen gefunden: Mann fährt unter Drogen mit geladener C02-Pistole Auto
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Die Polizei findet bei einer Verkehrskontrolle eine geladene Waffe und Drogen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Gattendorf (dpa/lby) - Eine geladene CO2-Pistole ist bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der A93 auf Höhe Gattendorf (Landkreis Hof) in einem Auto gefunden worden. Bei dem Waffenbesitzer wurden nach Polizeiangaben außerdem geringe Mengen an Amphetamin, Crystal Meth und Marihuana gefunden. Demnach stand der 31-Jährige unter Drogen und besaß keinen Waffenschein für die Pistole. Der Mann war der Streifenbesatzung aufgefallen, als er mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren war.

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Die Beamten nahmen den Mann den Angaben zufolge fest. Zudem nahmen sie ihm Blut ab und beschlagnahmten die Gegenstände. 

Ihn erwarten jetzt Anzeigen unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, wie es weiter hieß.