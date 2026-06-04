Drogen und Waffen gefunden: Mann fährt unter Drogen mit geladener C02-Pistole Auto

Gattendorf (dpa/lby) - Eine geladene CO2-Pistole ist bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der A93 auf Höhe Gattendorf (Landkreis Hof) in einem Auto gefunden worden. Bei dem Waffenbesitzer wurden nach Polizeiangaben außerdem geringe Mengen an Amphetamin, Crystal Meth und Marihuana gefunden. Demnach stand der 31-Jährige unter Drogen und besaß keinen Waffenschein für die Pistole. Der Mann war der Streifenbesatzung aufgefallen, als er mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren war.