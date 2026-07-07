Drogen und Sucht 2.150 Drogentote - Jeder vierte unter 30 Jahre

109 Tote unter 20 Jahre alt

1.777 Rauschgift-Tote waren nach den Zahlen des Bundeskriminalamts männlich, 373 weiblich. Im Durchschnitt waren die Opfer 40,6 Jahre alt. Beim Anteil derjenigen unter 30 gab es seit 2021 eine Steigerung um 53 Prozent, die Zahl der Unter-20-Jährigen hat sich fast verdoppelt.

Im Einzelnen waren 106 der Toten vergangenes Jahr unter 20 Jahre alt. 209 waren 20 bis 24 Jahre und 213 waren 25 bis 29 Jahre alt. Bei 455 lag das Alter zwischen 30 bis 39 Jahren, 589 waren 40 bis 49 Jahre und 387 waren 50 bis 59 Jahre alt. Bei 191 Drogentoten weist die Statistik ein Alter ab 60 aus.

Streeck sagte: "Die Verharmlosung von Drogenkonsum hat einen Preis, den wir hier sehen."

Trends über die Jahre

Bereits seit Jahren fordern die Drogenbeauftragten entschlossenes Handeln gegen steigende Opferzahlen. "Wir müssen schneller, systematischer und konsequenter reagieren auf neue, immer gefährlichere Drogen", hatte Streeck im vergangenen Jahr gesagt. Zur Vorstellung der aktuellen Zahlen wählte er eine Berliner Arztpraxis, in der Abhängige Diamorphin erhalten, ein Substitutionsmittel.

Streeck kündigte Maßnahmen zur Eindämmung neuer Drogenprobleme an, die die Bundesregierung derzeit ressortübergreifend erarbeite. Ein Teil davon sollen ausgebaute Monitoring- und Frühwarnsysteme für synthetische Opioide sein, dazu kämen mehr Vorbeugung und Hilfeangeboten für junge Menschen.

Der Beauftragte wies aber auch darauf hin, dass die Entwicklung kein rein deutsches Problem sei. Weltweit sei der Drogenkonsum zuletzt weiter gestiegen, besonders bei Kokain und synthetischen Drogen. "Drogen, gefälschte Medikamente und hochriskante Mischungen sind heute oft nur wenige Klicks entfernt". Der "Dealer an der Straßenecke" sei längst nicht das einzige Problem.

Tendenziell steigen die Opferzahlen seit einigen Jahren bis auf Ausnahmen an. Vor zehn Jahren, 2016, gab es beispielsweise 1.333 Drogentote in Deutschland. Die Experten hatten damals von einer Zunahme des Konsums von neuen psychoaktiven Substanzen berichtet. Die meisten Todesfälle waren auf Heroinkonsum zurückzuführen, mit immer älteren Heroin-Konsumenten. Dadurch steige die Gefahr, die Droge körperlich nicht zu verkraften hieß es damals. Bis 2012 war die Opferzahl zurückgegangen.