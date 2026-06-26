Berendson sieht die Pläne nicht so positiv. "Das geplante Suchtzentrum in der Niddastraße wird jetzt sozusagen als der heilige Gral gefeiert. Nach dem Motto: "Wenn es erst einmal fertiggestellt ist, wird alles wieder gut."". Seiner Meinung nach reichen die geplanten Plätze nicht aus.

"Die Nachfrage vor allem nach Kokain ist quer durch die Gesellschaft derart hoch, dass Dealer die Stadt mit der Droge überschwemmen", stellt auch das Dezernat fest. Die Lage sei nicht mehr akzeptabel. Uneinig sei man sich in der Stadt nur, wie man der Situation begegnen solle, sagt die Dezernentin Elke Voitl (Grüne).

Dezernentin: Niemand schlafe freiwillig auf dem Asphalt

Niemand schlafe freiwillig auf dem Asphalt, sagt sie. Schwerstkranken die Schuld dafür zu geben, dass Gewerbetreibende weniger Umsatz machten, sei menschenverachtend. Voitl wird bei dem Spitzengespräch dabei sein. Sie erwarte sich davon eine bessere, konstruktive Zusammenarbeit mit dem Land.

Die Pläne der Stadt: "Unter anderem soll die medizinische Behandlung schwerst Crack-Abhängiger mit Kokain und Amphetamin getestet werden. Die Stadt erwägt zudem, eine Gesetzesänderung herbeizuführen, um den Kleinsthandel von illegalen Drogen in den Konsumräumen zu gestatten."

Während am Freitag über all das am Westhafen gesprochen wird, sitzen Eileen und Melissa wahrscheinlich auf dem Bordstein im Bahnhofsviertel. Sie sind zwei von hunderten Drogenabhängigen, die in Frankfurt leben. Melissa hat einen Platz zum Schlafen – Eileen bleibt auf der Straße.