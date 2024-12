So kamen in Bayern auf rund 13,4 Millionen Menschen eben jene 4.150 Betroffenen. Beispielsweise in Berlin mit gerade einmal 3,8 Millionen Einwohnern war die Zahl der wegen Koks Behandelten mit 7.230 wesentlich höher, auch in Hessen mit 5.760 Patienten bei einer Einwohnerzahl von 6,4 Millionen. Bundesweiter Spitzenreiter war 2023 das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit seinen 18,2 Millionen Einwohnern - und satten 15.280 Behandlungsfällen.