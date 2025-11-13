Vohenstrauß (dpa/lby) - Mehr als 400 Cannabispflanzen hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz in einem Kleintransporter entdeckt. Drei Männer wollten die Pflanzen zu einer Cannabis-Messe von Mailand in Italien nach Prag in Tschechien bringen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte die vier Kartons voller Cannabispflanzen bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab).
Drogen Männer wollen mit 400 Cannabis-Pflanzen über die Grenze
dpa 13.11.2025 - 13:44 Uhr