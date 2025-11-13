 
Drogen Männer wollen mit 400 Cannabis-Pflanzen über die Grenze

Im Rausch in Richtung Tschechien: Die Polizei macht drei Cannabis-Händlern einen Strich durch die Rechnung.

Die Polizei hat 400 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

Vohenstrauß (dpa/lby) - Mehr als 400 Cannabispflanzen hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz in einem Kleintransporter entdeckt. Drei Männer wollten die Pflanzen zu einer Cannabis-Messe von Mailand in Italien nach Prag in Tschechien bringen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte die vier Kartons voller Cannabispflanzen bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). 

Gegen die drei Männer wird nun wegen mutmaßlichen Cannabis-Handels und der unerlaubten Durchfuhr der Droge ermittelt. Der 32-jährige Fahrer hatte nach Polizeiangaben zudem Cannabis konsumiert – ebenso seine 30 und 37 Jahre alten Mitfahrer. Die Weiterfahrt wurde den Männern untersagt.