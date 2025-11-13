Drogen: Männer wollen mit 400 Cannabis-Pflanzen über die Grenze

Vohenstrauß (dpa/lby) - Mehr als 400 Cannabispflanzen hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz in einem Kleintransporter entdeckt. Drei Männer wollten die Pflanzen zu einer Cannabis-Messe von Mailand in Italien nach Prag in Tschechien bringen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte die vier Kartons voller Cannabispflanzen bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab).